Сирены включат примерно на 30 минут.

Власти российского Санкт-Петербурга 20 июля проведет проверку готовности системы оповещения населения. Жители города будут слушать сирены.

Об этом сообщает издание "Город"

Отмечается, что сирены включат примерно на 30 минут. При этом власти города предупредили, что такие проверки теперь будут происходить ежегодно.

Сообщается, что включат электромеханические сирены, уличные громкоговорители и специализированные технические средства оповещения организаций.

Как ранее сообщал УНИАН, в РФ решили "планово" проверить системы оповещения, а Кадыров попросил разместить в Чечне системы противовоздушной обороны и назвал это "упреждающей тактической мерой".

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что есть две причины, по которым в России заговорили о необходимости усилить систему ПВО и собираются для проверки включить сирены, оповещающие о чрезвычайных ситуациях.

Первая причина связана с так называемыми "хлопками" на приграничных с Украиной российских территориях. Вторая причина заключается в том, что Москва таким образом продолжает нагнетать ситуацию с посылом об угрозе со стороны НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: