Российский мультипликатор Олег Куваев выпустил новый эпизод мультфильма "Масяня". В отличие от предыдущих, он получился не смешным, потому что там показана реальная война.
Куваев вообразил, что было бы, если бы Китай напал на Россию, чтобы "уничтожить российских фашистов" и "освободить" страну.
Согласно сюжету, действия начинаются в 4 часа утра, когда Масяню будит муж и кричит, что китайцы обстреляли Москву, Новгород, Тверь и другие города, чтобы "спасти мирное население от российских фашистов".
Семья отправилась в ванную, чтобы укрыться там от обстрелов.
Затем они спустились в подвал, потому что ситуация усугублялась. Когда Масяня с семьей не смогли выехать из-за огромных пробок и обстрелов мирных, то спустились в метро.
Как и многие украинцы, герои мультфильма неоднократно ночевали в подвале. Однажды по дороге из одного укрытия в другое они видели тела убитых снарядами соседей.
В разговоре с соседом муж Масяни узнал, что многие люди эвакуировались в Украину - в Бучу, Мариуполь, Кременчуг, потому что там сейчас безопасно.
Масяне и ее семье спастись не удалось. После очередного обстрела показана сцена с младшим сыном супругов. Он сидит в подвале, рядом лежат тела погибших.
Мальчик пишет в тетрадку: "Мама умерла на 8-й день. Дядю убил снайпер. У меня разодрана кожа на спине. Чучуня умерла вчера, так и лежит. Апрель 2022 год".
Согласно задумке Олега Куваева, эта сцена - отсылка к дневнику мальчика из Мариуполя.
В конце оказалось, что происходящее - это сон Масяни.
"Знаете, людей от животных отличает чувство эмпатии. Эта война – страшный позор России и проклятие, а оккупанты и убийцы будут гореть в аду. Извините, что мультик получился не смешной, но какое веселье, когда сколько людей умирают каждый день?", - сказала Масяня в конце.
Напомним, режиссер Шон Пенн, который снимает фильм о войне в Украине, встретился с Зеленским.
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