Злоумышленники специально тушили Вечный огонь, узнали журналисты.

В российском городе Набережные Челны (Республика Татарстан) на территории мемориального комплекса "Родина-мать" подростки потушили Вечный огонь.

Злоумышленники в пятницу вечером, 10 декабря, закидали огонь снегом и сбежали, сообщил chelny-biz.ru и опубликовал видео с места происшествия.

На видео видно, что подростки специально тушили Вечный огонь, а когда он погас – спрятались и после этого сбежали.

Злоумышленников нашли. На родителей подростков правоохранители составил протоколы по ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях России – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Читайте такжеПодростки петардой взорвали голову собакеЗа такое правонарушение грозит предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей (от около 40 до приблизительно 200 гривень).

После того, как подростки потушили Вечный огонь в Набережных Челнах, прокуратура начала проверку, пишет "РИА Новости", ссылаясь на старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева.

Напомним, в апреле 2019 года в российском городе Волгоград камера видеонаблюдения засняла, как мужчина над Вечным огнем грел в кружке воду.

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Автор: Екатерина Присяжнюк