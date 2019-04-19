В России мужчина подогрел воду на Вечном огне по "сигналу из космоса" (видео)
15:52, 19 апреля 2019Русский міръ
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Задержанного отправили на принудительное лечение на 21 день.
Мужчина оказался не местным / скриншот
В Волгограде камера видеонаблюдения зафиксировала, как россиянин греет воду в кружке над Вечным огнем.
Видео произошедшего появилось на сайте RT.
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По данным издания, инцидент произошел 18 апреля. Нарушитель пояснил, что во время прогулки по городу получил «сигнал из космоса» о том, что ему нужно срочно выпить теплой воды.
Как сообщили сайту volgasib.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области, в тот же день его обследовали. Выяснилось, что задержанного необходимо отправить на принудительное лечение на 21 день. Кроме того, оказалось, что он не местный, а из Свердловской области и находится в Волгограде проездом.
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