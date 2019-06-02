В России подросток сжег венки у Вечного огня

Подросток не стал объяснять мотивы своего поступка.

В Нефтеюганске Российской Федерации подросток сжег несколько венков у Вечного огня рядом с памятником воину-освободителю.

Об этом сообщается в группе «Нефтеюганск» во «ВКонтакте».

Читайте также"Откуда в вас столько г**на?": Макаревич ответил на критику россиян из-за участия в концерте у стен Кремля

Отмечается, что полиция задержала нескольких несовершеннолетних. В связи с инцидентом пришлось вызывать пожарных.

По данным РИА Новости, задержан один местный житель. В управлении МВД по Югре отметили, что подросток не стал объяснять мотивы своего поступка.

«Вчера сразу был задержан несовершеннолетний. К ответственности он привлечен не будет, но его поставят на учет в органы внутренних дел, так как не достиг 14-летнего возраста», - рассказали в полиции.

Как сообщал УНИАН, в Волгограде камера видеонаблюдения зафиксировала, как россиянин греет воду в кружке над Вечным огнем.