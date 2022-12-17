Сказочный герой посетовал, что другого "транспорта" не нашлось.

В российском Белгороде заметили Деда Мороза на БТР. Видимо, другого транспорта сказочный герой не нашел, чтобы приехать на елку.

Соответствующее видео с "праздника" обнародовали в Telegram-канале "Мир Белогорья". На первых кадрах отчетливо видно мужчину в костюме Деда Мороза возле БТР. Дальше сказочный герой едет на бронетранспортере с флагом РФ и мешком по трассе.

На следующем видео Дед Мороз уже стоит на сцене и рассказывает о своих приключениях.

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"Лес, кругом сугробы, а тут дождичек начался, и, вижу, сидят на полянке воины наши. А у меня сани застряли, вертолет поломался. На чем лететь – не знаю. Спасли они меня, БТР мне выделили", - рассказал сказочный герой.

Рекомендации Кремля на Новый год-2023

В Кремле "рекомендовали" местным властям "проявить сдержанность в тратах" на празднование Нового года и вспоминать "героизм" оккупантов.

В то же время никаких ограничений не предусмотрено, разве что во время организации детских елок, но детей приказано зомбировать "упоминанием героизма защитников Отечества, возможностью от имени ребенка отправить поздравление".

В "ЛНР", "ДНР", а также в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областях предлагается установить елки и торжественно их открыть. Кроме того, оккупантов в Украине будут поздравлять агитбригады с Дедами Морозами и Снегурочками.

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