Российских журналистов перевели в дворники в рамках программы поддержки бизнеса

Дворниками стали гендиректор, выпускающий редактор, репортёр и два дизайнера. Для остальных сотрудников вакансий не нашлось.

Власти Мурманской области предложили сотрудникам независимой газеты из Апатитов «Дважды два» устроиться дворникам в рамках программы поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.

Об этом сообщает «Новая газета».

Отмечается, что вакансий дворников на всех не хватило, и в первую очередь на новую работу устроился гендиректор газеты.

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Основным источником доходов газеты, которая издается около 30 лет, была реклама, поэтому, когда рекламный рынок в связи с пандемией остановился, газета обратилась за помощью к государству.

В рамках программы по борьбе с безработицей мурманское правительство организовало для сотрудников газеты общественно-полезные работы. Дворниками стали гендиректор, выпускающий редактор, репортёр и два дизайнера. Для остальных сотрудников вакансий не нашлось. При этом редакция продолжает издавать газету.

«Дважды два» - старейшее независимое печатное издание Мурманской области. Доходов у редакции нет с 25 марта, а остатками средств газета оплачивает услуги типографии.

Как сообщал УНИАН, в Курганской области РФ местные власти пообещали раздать семенной картофель, двух поросят или теленка жителям, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, а также малоимущим.

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