В местных пабликах сообщали, что в области было громко.

В Курской области РФ якобы были пресечены попытки атаки дронами самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"26 октября в районе 21.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов", – отчиталось оборонное ведомство страны-агрессора.

Через несколько часов в Минобороны РФ выдали сообщение о еще одной якобы пресеченной попытке атаки на Курскую область. Она, по информации ведомства, имела место в 23.50.

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Тем временем в местных пабликах сообщали, что в Курской области было громко, и "по ощущениям что-то сбили".

"Бавовна" в России: другие новости

26 октября в Москве загорелась теплоэлектроцентраль. Пропагандисты писали, что горит ТЭЦ-16, которая находится на северо-западе столицы РФ. Отмечалось, что возгорание было в трех котлах, на ТЭЦ обрушились железобетонные конструкции и обвалилась крыша.

Ночью 25 октября в российском Брянске прогремели взрывы. Жители города писали в соцсетях, что на автомобилях сработала сигнализация, а в домах затряслись стены.

23 октября неспокойно было в Ростове. Сообщалось о работе ПВО. Губернатор области Василий Голубев по традиции отчитался, что все цели Россия "сбила".

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