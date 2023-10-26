Удар нанесли двумя дронами камикадзе и минометным огнем.

Курские партизаны уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки препятствий Р-330Ж "Житель".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в среду, 26 октября в Telegram. Там показали соответствующий ролик.

"Нанесено поражение двумя дронами камикадзе и минометным огнем", - говорится в сообщении

Также в ГПСУ отметили, что с помощью антидронового ружья и стрелкового оружия пограничники приземлили вражеский беспилотник, который разведывал позиции наших бойцов на Харьковщине.

В Бердянске взорвали четырех агентов ФСБ

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Бердянске движение сопротивления взорвал автомобиль с четырьмя сотрудниками российской ФСБ.

Отмечается, что "акцию мести" представители украинского Движения Сопротивления совершили на улице Мичурина вблизи отеля Jasmin Guest-House, который ФСБшники превратили в свой тайник.

По данным украинской разведки, среди ликвидированных в Бердянске оккупантов - российский военный преступник, совершавший зверские пытки местных граждан Украины.

После подрыва авто гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области принял решение об увеличении комендантского часа с 21:00 до 05:00, а представители российских спецслужб немедленно покинули отель и перебазировались в другое место.

Россияне во временно оккупированном Крыму прячут свою технику возле железнодорожных станций, боясь ударов Украины. Сосредоточения техники были замечены возле железнодорожных станций: Остряково, Джанкой, Симферополь и других.

Партизаны отмечают, что такой метод позволяет оккупантам избежать большой концентрации техники, а также оперативно осуществлять погрузку техники для транспортировки в сторону фронта.

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