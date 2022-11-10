Его доставили в отделение.

В Москве полицейские задержали мужчину, который 9 ноября вышел к зданию Кремля с плакатом "Предатели, прое*али все".

На 61-летнего россиянина составили два административных протокола, сообщает проект ASTRA в Telegram.

"После новости о сдаче Херсона у Кремля задержали мужчину с плакатом "Предатели, прое*али все", - говорится в сообщении.

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По данным канала, вечером москвича доставили в ОМВД "Тверское". На него составили административные протоколы за дискредитацию армии Российской Федерации и за нарушение порядка проведения пикета.

Россия отводит войска из Херсона

Как сообщал УНИАН, 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает правый берег Херсонской области.

По его словам, было принято "непростое решение" об обороне на левом берегу Днепра.

Президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию вокруг Херсона, заявил, что "никто ниоткуда просто так не уходит", а россияне не делают "жестов доброй воли".

В Офисе президента отметили, что в городе остается значительная часть группировки войск РФ.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что за сутки Вооруженными Силами Украины было освобождено 12 населенных пунктов Херсонской области.

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