ФСБ задержало Мотоки Тацунори во Владивостоке якобы с "поличным".

Между Японией и Российской Федерацией разгорелся дипломатический скандал. Во Владивостоке силовики задержали японского консула Мотоки Тацунори за "шпионаж".

Об этом сообщает российские пропагандистские СМИ.

"Консул задержан с поличным при получении за деньги сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что представители Федеральной службы безопасности задержали во Владивостоке.

В свою очередь министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси сообщил, что посол РФ в Японии Михаил Галузин вызван в МИД страны, где ему заявили о протесте из-за задержания консула японского генконсульства.

По его словам, Москва нарушила Венскую конвенцию, что абсолютно неприемлемо.

"В ответ на это сегодня заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал посла России в Японии Галузина в министерство иностранных дел, где выразил резкий протест, потребовал от российской стороны официальных извинений. Я настоятельно призываю российскую сторону серьезно отнестись к протесту и предложению японской стороны", - заявил японский дипломат.

По его словам, "задержанный не совершал противоправных действий". Кроме того, министр раскритиковал обстоятельства задержания дипломата, во время которого "были применены меры принуждения". Известно, что задержанного уже освободили.

Как ранее сообщал УНИАН, отношения Японии и России мягко говоря прохладные из-за спора вокруг Курильских островов. После полномасштабного вторжения российской армии в Украину Япония, Австралия и Новая Зеландия ввели новые санкции против Москвы.

21 марта Министерство иностранных дел РФ объявило, что отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, который должен был решить вопрос принадлежности Курильских островов. В свою очередь японское правительство пообещало продолжать санкционную политику в отношении РФ.

В то же время Япония захотела сохранить свою долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-2" на Дальнем Востоке РФ.

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