"Шьют" нападение на полицейского: в России задержали активиста с украинским флагом (видео)

Полицейский резко схватил активиста и начал тянуть за руку, в результате чего мужчина с украинским флагом в руках упал навзничь.

В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын провел пикет в поддержку крымских татар, но теперь ему «шьют» нападение на сотрудника правоохранительных органов.

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Антона Юпанова.

«Ему вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове», - уточнил адвокат.

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Однако на кадрах видно, как полицейский хватает активиста за руку, в результате чего мужчина с флагом в руках падает навзничь. Полицейский продолжает его держать и наклоняется, когда материя флага задевает его кепку.

Теперь активист помещен в изолятор временного содержания, в отношении него заведено уголовное дело.

На акцию пришли противники уголовного преследования крымских татар. Шипицын стоял с плакатом «Свободу узникам "дела Хизб ут-Тахрир"». Мужчина помещен в изолятор временного содержания.

Справка УНИАН. Рустема Эмирусеинова, Эскендера Абдулганиева и Арсена Абхаирова задержали 14 февраля 2019 года в Красногвардейском районе оккупированного Крыма. Их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая в РФ названа террористической и запрещена, но не запрещена на территории Украины.

9 октября российские следователи завершили следственные действия по делу. После этого стороны начали ознакомление с материалами уголовного дела.

11 декабря российская прокуратура вручила обвинительное заключение в окончательной редакции фигурантам красногвардейской группы "дела "Хизб ут-Тахрир". Дело передано в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по существу.

27 декабря суд в Ростове-на-Дону на полгода продлил арест фигурантам красногвардейской группы.

15 января 2020 года их этапировали из оккупированного Россией Крыма в Ростов-на-Дону.

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