В своей статье Нарышкин снова пожаловался на Запад и заявил, что санкции против РФ "нарушают нормы международного права".

Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что война в Украине станет для США "вторым Вьетнамом".

Об этом он написал в своей статье для для журнала "Разведчик". По его словам, Украина "превратится в "черную дыру", которая поглощает все больше и больше ресурсов и людей".

"В конце концов США рискуют устроить себе "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в Вашингтоне не придет хоть немного здравомыслящий человек, у которого найдется достаточно смелости и решимости заткнуть это "жерло", – выдал Нарышкин.

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Традиционно в стиле российской пропагандистской риторики, он подчеркнул, что войну РФ против Украины будет затягивать Запад. Примечательно, что вторжение России на территорию нашей страны Нарышкин назвал "украинским конфликтом".

"Относительно ситуации в Украине можно ожидать, что западные политики из-за объективной невозможности одержать военную победу над нашей страной будут пытаться максимально затянуть боевые действия и превратить украинский конфликт во "второй Афганистан" в расчете на наше постепенное истощение в изнурительной борьбе потенциалов. Добиваться этого они станут, как и раньше, за счет комплекса экономических и военно-дипломатических мер, включая санкционное давление, нарушающее нормы международного права, и непрерывные поставки Киеву вооружений и военной техники", – написал глава СВР РФ.

Абсурдные заявления руководства РФ: другие новости

С начала полномасштабного вторжения российские власти усилили распространение фейков относительно войны против Украины. В частности, звучали тезисы о том, что Украина якобы готовила нападение на Россию и Беларусь, а РФ якобы приходится защищаться от "агрессивной политики НАТО".

Кроме того, политическое руководство РФ не раз угрожало другим странам. В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявил, что Молдова станет "следующей жертвой" в противостоянии между Кремлем и Западом.

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