Российский министр убежден, что Запад развязал против России гибридную войну и намерен использовать Молдову, как инструмент.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил Молдову "следующей жертвой" в противостоянии Кремля со странами Запада. Соответствующее заявление он сделал на министерской встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В своем выступлении Лавров среди прочего затронул вопрос урегулирования Приднестровского конфликта и обвинил Запад в нежелании реализовать предложенный Россией "меморандум Козака", который якобы мог решить проблему "еще 20 лет назад".

"НАТОвский и ЕСовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ. А сейчас убивают и "формат 5+2" – последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию. По сути Молдавию готовят на участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России", – заявил Лавров.

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Справка УНИАН. Так называемый "формат 5+2" – международная переговорная группа, созданная в 2005 году для мирного урегулирования приднестровского конфликта. Под "пятеркой" здесь зашифрованы стороны конфликта (Молдова и самопровозглашенное Приднестровье) и посредники в переговорах (Россия, Украина и ОБСЕ). "Двойка" – это наблюдатели в лице Евросоюза и США. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в июне 2021 года.

В Министерстве иностранных дел Молдовы уже отреагировали на угрозы Лаврова.

"С начала жестокого вторжения РФ против Украины в Молдове мы почувствовали весь арсенал попыток дестабилизации, которые Россия начала против нас. Заявления России, и сегодня, и в предыдущие разы, являются частью серии враждебных действий, которые РФ пытается осуществить в отношении нашей страны за последние 30 лет К счастью, в течение этого времени наши западные государства-партнеры были рядом с нами, помогая нам успешно преодолевать эти угрозы. Мы настаиваем на немедленном и безусловном выводе российских войск с нашей территории" – сказал советник министра иностранных дел Игорь Захаров.

Российские угрозы Молдове

Данное заявление Лаврова – уже не первое подобное. Так, в феврале этого года в одном из интервью Лаврова спросили, какая страна станет целью России после Украины. Прямо не говоря, что Молдова будет "целью", глава российской дипломатии начал рассказывать о том, как президент Майя Санду якобы незаконно захватила власть в Молдове и взяла курс на Запад.

Тогда же в феврале президент Санду выразила убеждение, что своим героическим сопротивлением российской агрессии украинская армия спасла и Молдову тоже. В ином случае Россия бы вторглась и в эту страну.

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