Нарышкин заявил, что не исключает не только дальнейших разговоров с Бернсом.

В конце июля директор ЦРУ Уильям Бернс позвонил главе Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину, о чем рассказал сам Нарышкин кремлевскому агентству "ТАСС".

Российский чиновник считает, что мятеж Пригожина послужил только предлогом для звонка, его американского коллегу больше интересовал вопрос Украины.

"Потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной", - ответил Нарышкин.

Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС, заявил, что не исключает не только дальнейших разговоров с Бернсом по телефону, но и личной встречи с директором ЦРУ, хотя пока, по его словам, речь о ней не идет.

Роль ЦРУ в российско-украинской войне - последние новости

Стоит отметить, что в прошлом месяце New York Times и Wall Street Journal сообщили, что Бернс звонил Нарышкину, чтобы заверить Кремль, что Соединенные Штаты не причастны к мятежу главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23-24 июня.

Бернс и Нарышкин поддерживали связь с начала российского вторжения в Украину. Хотя другие прямые контакты между двумя странами сведены к минимуму, а отношения находятся на самом низком уровне после Карибского кризиса 1962 года.

Мятеж Пригожина - главное

23-23 июня Пригожин пытался поднять вооруженный мятеж против военного руководства России.

В те дни даже прошли первые боестолкновения частной армии "повара Путина" и регулярных войск Шойгу-Герасимова.

Но уже вечером Пригожин от своей идеи отказался и, после переговоров с Лукашенко, развернул колонны войск и техники обратно в полевые лагеря.

Путин ЧВК "Вагнер" не ликвидировал, что сказалось на авторитете самого российского президента, считают аналитики.

Вас также могут заинтересовать новости: