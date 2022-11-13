Из-за этой ситуации наблюдается существенный рост цен на лекарства.

В России обостряется дефицит медицинских препаратов. Из-за этого плановые операции переносятся на неопределенный срок.

Главное управление разведки сообщило, что дефицит лекарствв приводит также к существенному росту цен на медицинские препараты.

В частных разговорах хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается, что влияет на отрасль в целом. В то же время восстановление запасов не проводится.

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"Утвержденные календарные графики проведения плановых операций приходится в корне пересматривать. В связи с острой нехваткой необходимых препаратов они переносятся на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что в России помощь будет оказываться только тем больным, которые нуждаются в неотложном оперативном вмешательстве.

Также Министерство здравоохранения России издало приказ, согласно которому все регионы должны создать неприкосновенный запас лекарственных средств на 4 месяца.

По мнению военных приказ связан с определенными причинами:

влияние международных санкций на экономику. Как следствие, фармацевтическая отрасль просто неспособна обеспечить производство достаточного количества необходимых лекарственных средств. Как отмечают сами военные, в РФ на сегодня вообще не ведется производство современных лекарственных средств. Зато налажены линии по расфасовке импорта;

реальная угроза полной остановки поставок медикаментов из-за рубежа;

в связи с увеличением интенсивности боевых действий, соответственно увеличиваются санитарные потери оккупантов.

Последствия санкций и дефицит в РФ

Санкции ударили по многим отраслям РФ. В "сверхдержаве" в частности заканчиваются импланты для ягодиц.

Кроме того, операция по увеличению груди в этом году в России подорожала минимум в два раза. Если до полномасштабного вторжения РФ в Украину это стоило 5-7 тысяч долларов, то сегодня в среднем 15 тысяч. Цены подскочили из-за дефицита имплантов.

Как сообщал УНИАН, из-за дефицита чернил, в РФ придумали убрать срок годности с этикеток товаров.

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