Автором "От рассвета до заката мамы, папы и ребята" является американский писатель Лоуренс Шимель.

В России, где за любое упоминание о приемлемости нетрадиционной сексуальной ориентации можно попасть за решетку, вышла детская книга об однополых семьях.

Об этом сообщает The Guardian.

Издание, названное "От рассвета до заката мамы, папы и ребята", было опубликовано в 500 экземплярах благотворительным фондом "Сфера".

Автором оригинала книги является американский писатель Лоуренс Шимель.

В ней рассказывается о двух детях, которые растут в однополых семьях — мальчике с двумя мамами и девочке с двумя папами.

Как известно, в РФ действует закон о запрете ЛГБТ-пропаганды детям, поэтому детская книга вышла с маркировкой "18+". Однако в книжных магазинах это издание россияне все равно не найдут - весь тираж получат российские ЛГБТ-организации и активисты.

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Сам автор Лоуренс Шимель призвал отменить "закон о гей-пропаганде" в РФ, заявив, что это ни о чего детей не защищает. Он считает, что его книга поможет российским детям "не вырасти поколением с промытыми мозгами из‑за политической гомофобии".

Книгу издали уже на английском, венгерском, испанском, французском, немецком и итальянском языках. В Венгрии из-за этого вспыхнул скандал — сеть книжных магазинов Líra Könyv была оштрафована на 830 долларов за то, что на изданиях не указали, что они содержат "контент, которых отклоняется от нормы".

Напомним, ранее в Украине тоже произошел скандал из-за того, что Министерство культуры закупило для детских библиотек 1240 экземпляров детской книги об однополой любви.

Автор: Станислав Кожемякин