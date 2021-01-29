Украинский институт книги закупил комикс для библиотек по решению совета независимых экспертов в 2019 году.

Министерство культуры Украины закупило для детских библиотек 1240 экземпляров книги "Принцесса+принцесса: долго и счастливо". Общая сумма госзаказа составила 666 тысяч гривен.

Читайте также"И за это мы теперь должны платить?": в Киеве родители показали, чем кормят детей в садике (фото)В издательстве "Рідна мова" прокомментировали недовольство в сети, связанное с тем, что в книге поднимается тема однополой любви.

"Мы категорически не согласны с тем, что комикс "Принцесса + Принцесса: Долго и счастливо" - пропагандистское произведение. Этот комикс о важности собственного выбора, об осознании того, что люди разные и о терпимости к этому. Но чтобы понять суть или сделать любые выводы, надо прочитать комикс", - заявили в издательстве.

Они отметили, что Украинский институт книги закупил комикс для библиотек по решению совета независимых экспертов в 2019 году в количестве 1240 штук. Его цена составляла 90 гривен. Первый тираж составил 1500 экземпляров. Сейчас в продаже второй тираж (1000 экземпляров).

"Комикс очень осторожно касается тем романтических отношений и терпимости различных моделей гендерного поведения. Никаких откровенных сцен там нет и быть не может", - отметили в издательстве.

Отмечается, что возрастная категория, на которую рассчитан комикс - 10-12 лет.

"Психологи утверждают, что гомосексуальность не обусловлена ​​тем, что происходит вокруг ребенка, что он читает или видит. Поэтому нет никаких оснований, чтобы говорить о "пропаганде гомосексуализма" из-за комикса о дружбе двух принцесс", - подчеркнули в издательстве.

Комикс "Принцесса + Принцесса: Долго и счастливо": что известно

Комикс о приключениях и взаимоотношениях двух принцесс написала Кейти О'Нилл. Это история о девушках, которые должны побороть злую колдунью.

История впервые была опубликована онлайн как веб-комикс «Princess Princess» в 2014 году, впоследствии физически издана издательством «Oni Press» в 2016 году.

В 2019 году украинское издание комикса было представлено на Книжном Арсенале издательством «Рідна мова».

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Автор: УНИАН