Кот-грелка и костер во дворе: CNN показало, как украинцы выживают в суровую военную зиму

Люди рассказали, что без света выжить легко, а настоящие проблемы начинаются, когда нет тепла.

Из-за отсутствия света и тепла украинцы вынуждены изобретать необычные способы согреться. Как выживают люди в украинских городах во время войны и одной из самых суровых за последние годы зим, рассказало CNN.

После масштабной атаки РФ 8 января в Киеве и других городах сотни тысяч домов остались без электро- и теплоснабжения. Температура воздуха опустилась до –19 °C, а в отдельных домах внутри помещений фиксировали лишь около +10 °C, что значительно ниже рекомендованной ВОЗ нормы.

Журналисты пообщались с киевлянкой Екатериной Скуридиной, которая рассказала, что ложится спать в термобелье, двух свитерах и шарфе, к тому же накрывается пуховым одеялом и двумя пледами. А ее секретное оружие – это кот Пушок, который действует "как грелка".

У нее дома есть несколько портативных зарядных устройств и гаджетов с защитой от отключений электроэнергии. В квартире полно искусственных свечей, работающих от USB, рождественских огоньков и туристических фонарей. Но когда нет тепла - становится очень сложно, говорит женщина.

"На самом деле электричество не так уж и нужно"

"Это очень тяжело психологически. Теперь, когда нет отопления, я поняла, что мне на самом деле не так сильно нужна электричество. Когда у тебя есть отопление, но нет электричества, все хорошо", - рассказала она.

Чтобы поднять настроение во время отключений, женщина посещала спортзал, но и его недавно закрыли, "потому что там нет отопления и очень холодно". Так что теперь "никуда нельзя пойти". Скуридина заказала в интернет-магазинах много вещей, которые немного помогают преодолевать холод.

"В момент отчаяния, когда было очень холодно, я заказывала все, что видела. Все, что мне нравилось", - отметила она, указывая на изделие, сделанное из глиняного горшка и нескольких чайных свечей.

По ее словам, это устройство "работает как камин для ваших рук". Комнаты оно не нагреет, но если сидеть рядом с ним за компьютером, оно все же немного согреет.

Журналисты видели, как кик Пушок Скуридиной начал есть суп. Женщина предположила:

"Возможно, потому что теплый? Обычно он его ненавидит".

Нет даже на чем нагреть воду

В Украине многие школы не работают, поскольку не в состоянии обогреть помещения до безопасной температуры. Многие магазины, кафе и рестораны, которые обычно могли бы обеспечить определенное убежище жителям, также были вынуждены временно закрыться.

Отмечается, что на этой неделе было так холодно, что некоторые дизельные генераторы, жизненно необходимые для обеспечения работы освещения во время отключения электроэнергии из сети, перестали работать.

Киевлянка Ирина Паландина рассказала, что в четверг была вынуждена идти в пункт несокрушимости, потому что у нее дома не было электричества, воды и возможности приготовить еду.

"Мы пришли выпить чаю, потому что у меня даже нет чем нагреть воду. После последней атаки стало очень трудно. До этого мы более-менее справлялись. Я всегда думала, что наша семья подготовлена. У нас есть инвертор, источники бесперебойного питания, батареи... Но когда есть только два часа электроэнергии в день, у них просто заканчивается заряд, и они не успевают зарядиться", - объяснила женщина.

В социальных сетях киевляне, у которых есть больше часов света, активно предлагают свою помощь тем, у кого его нет. А в некоторых жилых комплексах во время отключений электроэнергии соседи собираются во дворах, чтобы вместе приготовить еду на костре и пообщаться. Также в соцсетях распространяются видео, на которых видно, как люди жарят мясо, пьют горячие напитки и танцуют, чтобы согреться.

"Условия заставляют постоянно экспериментировать"

Своим опытом выживания поделился и владелец компании "Їм Salata", которая выращивает салат и другие продукты на специализированных крытых вертикальных фермах в Киеве, Сергей Салата. Он объяснил, что для того, чтобы растения выжили, нужна как можно более стабильная температура, освещение и количество CO2 в воздухе, что является сложной задачей во время постоянных отключений света.

Компания имеет солнечные панели и генератор для питания важнейших частей системы, но все равно частично зависит от электроснабжения из сети:

"Условия заставляют нас постоянно экспериментировать. Например, мне нужно рассчитать температуру в помещении таким образом, чтобы, если свет отключат на четыре часа, температура не опустилась ниже критического уровня".

Ситуация со светом и теплом в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, в результате атак РФ 17 января по энергетике в Украине ввели аварийные отключения света. Предварительно обнародованные графики обесточивания в отдельных регионах перестали действовать. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Что касается ситуации с отоплением в Киеве, то там сейчас без тепла около 50 домов. Как рассказал мэр Виталий Кличко, ситуация постепенно улучшается, сейчас устраняются повреждения в некоторых домах.

Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил срочно ускорить увеличение импорта электричества от стран-партнеров. "Все решения для этого уже есть, и наращивание импорта должно происходить безотлагательно", - подчеркнул он.

