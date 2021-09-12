В случае получения жалоб проведут соответствующую проверку.

В России отреагировали на информацию о том, что один из мировых лидеров по производству смартфонов и других гаджетов, китайская компания Xiaomi начала блокировать свою технику в регионах, куда запрещен экспорт товаров. Среди таких регионов оказался оккупированный РФ Крым.

Как пишет РБК, в Роспотребнадзоре заявили, что не получали жалоб на блокировку с оккупированного полуострова.

"Жалоб не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка", - сказано в сообщении.

Как известно, экспортная политика Xiaomi запрещает продажу смартфонов в вышеупомянутых регионах. Однако компания не блокировала устройства людей, если они импортировали их в эти регионы. Но в последние недели Xiaomi начала активно это делать. В правилах пользования Xiaomi указано, что клиент не может ввозить продукцию в ряд стран и регионов: на Кубу, в Сирию, Иран, Судан, Северную Корею, а также в оккупированный Крым. Однако там не указывается, что компания будет блокировать телефоны, экспортируемые в эти регионы.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

Автор: Юрий Годован