Союзник исчез: Кремль еще не оправился от шока из-за событий в Венесуэле, - колумнист Spiegel

Кризис в Венесуэле привел к падению цен на российскую нефть, удару по стратегии отказа от доллара и постепенному истощению ресурсов для продолжения войны.

Спустя две недели после похищения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро Кремль до сих пор не оправился от шока. Мадуро, давний союзник России и ключевой член "антизападного клуба", рассматривался в Москве как стабильная опора внешней политики диктатора Владимира Путина, пишет российский журналист и публицист Михаил Зигар в колонке для Der Spiegel.

В прошлом году Мадуро посетил Россию и стоял на сцене военного парада 9 мая – ритуала, который имеет почти священное значение для Кремля.

Россия в последние недели продавала партии нефти Индии по около $22 за баррель – почти втрое дешевле средней мировой цены. Это, вероятно, означает продажу по себестоимости или близкой к ней. Такая ситуация делает российскую экономику особенно уязвимой к любым шокам на мировом нефтяном рынке.

Несмотря на это, немедленного краха России не ожидают, пишет Зигар. Венесуэльская нефть составляет лишь около 1% мировой добычи, а увеличение ее добычи до нескольких миллионов баррелей в день займет годы и огромные инвестиции. Это означает, что ресурсы для продолжения войны у России постепенно будут иссякать, однако Путин сможет продолжать военные действия еще как минимум два года.

Финансовый кризис Кремля

Переворот в Венесуэле Кремль воспринимает не только как нефтяной, но и как финансовый кризис. Заявление президента США Дональда Трампа о продаже венесуэльской нефти через американские компании и в долларах рассматривалось Москвой как серьезное ослабление планов РФ по независимости от доллара.

В последние годы Россия продвигала стратегию ухода от доллара: продажа нефти Китаю в обмен на юани, использование "теневого флота" для экспорта нефти вопреки санкциям и осуществление транзакций вне доллара. Эта стратегия базировалась на предположении, что Россия сможет сохранить доступ к альтернативным источникам нефти и независимым маршрутам поставок. Сейчас этот доступ фактически оказался под контролем США.

Что это означает для Кремля

В течение двух десятилетий Россия инвестировала оружие и ресурсы в режимы Уго Чавеса и Мадуро, а Китай предоставлял кредиты под будущие поставки нефти на десятки миллиардов долларов. Сейчас значительная часть этих гарантий находится в руках Вашингтона, что делает Кремль уязвимым и заставляет пересматривать стратегические планы во внешней политике и экономике.

Ситуация в Венесуэле - конец "теневому флоту"

Напомним, 9 января береговая охрана США высадилась на нефтяной танкер Olina в Карибском море, который находится под американскими санкциями. США захватили танкер у берегов острова Тринидад, то есть совсем рядом с Венесуэлой.

Кроме того, Трамп похвастался, что американские силы захватили танкер Marinera (ранее известный как Bella 1), который шел под российским флагом и был связан с перевозкой венесуэльской нефти в обход санкций. По его словам, с танкера уже разгружают нефть стоимостью в миллиарды долларов.

