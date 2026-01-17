В Киеве восстановили отопление почти во всех домах после атаки на инфраструктуру, - Кличко

Мэр Киева отметил, что городские службы работают круглосуточно, чтобы восстановить инфраструктуру.

Почти все 6 000 домов, которые остались без теплоснабжения после атаки врага на критическую инфраструктуру Киева 9 января, уже подключены к теплу. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Заехал утром на один из опорных пунктов тепловиков, откуда бригады выезжают на ремонт и восстановление теплосетей и котельных. Коммунальщики работают круглосуточно. Поблагодарил их за труд. Без тепла сейчас около 50 домов из 6 000, которые остались без теплоснабжения после атаки врага на критическую инфраструктуру Киева 9 января", - сообщил Виталий Кличко.

"Городские службы продолжают 24/7 восстанавливать поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами", - написал Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, мэр Киева дал поручение управляющим компаниям, "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканалу" и Киевской службе спасения выплатить дополнительное денежное вознаграждение работникам, которые ликвидируют последствия обстрелов.

