Стоимость такого пункта - около 4 миллионов рублей (примерно 1,5 миллиона гривень).

В Ленинградской области (РФ) украли мобильный пункт вакцинации.

Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

Специальный медицинский автомобиль "ГАЗон NEXT" принадлежал Тихвинской больнице. Машина стояла на Больничном проезде, однако в ночь с 13 на 14 ноября пропала - ее угнали неизвестные.

Хотя авто оснащено системой слежения, отыскать его пока что не смогли.

Читайте такжеВ России вынесли приговор священнику, растлившему более 50 детейСтоимость такого автомобиля - около 4 миллионов рублей (примерно 1,5 миллиона гривень). Российские правоохранители возбудили уголовное дело.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 в Украине уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, ранее боец ММА из России зарезал костью врача из-за спора о прививках.

В Вене предлагают вакцинироваться против COVID-19 в борделе и получить приятный бонус.

А в Украине продавали "магнит-античип" для "безопасной вакцинации".

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Автор: Катерина Комолова