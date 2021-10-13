Автор объявления говорит, что античип "намагничен потоками структурированной воды".

В Украине мошенники начали продавать "магнит-античип", который якобы обеспечит владельцу безопасную вакцинацию от коронавируса.

Скриншоты объявлений на OLX появились в социальных сетях.

В одном из них говорится, что "античип" поможет вакцинироваться без риска для здоровья.

Цены варьируются от 129 до 190 гривен.

Читайте такжеУкраинец из-за мести девушке выложил ее "голые" фото в Viber-чат ОСМД"Магнит для обезвреживания чипа при вакцинации: намагниченный потоками структурированной воды, позволяет принимать вакцины без риска для здоровья, простой и безопасный в использовании", - говорится в сообщении.

Сейчас объявления на платформе недоступны.

Неизвестно, успели ли их авторы продать кому-то "магниты-античипы".

Ранее сообщалось, что президент Филиппин предложил прививать антивакцинаторов, пока они спят.

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Автор: Людмила Жерновская