Мужчина помог своей жертве одеться, после чего сел за руль и продолжил поездку.

В России таксист изнасиловал свою пассажирку, а затем отвез ее домой. Мужчина принял заказ, а когда увидел, что женщина сильно пьяна, воспользовался ее беспомощностью.

Об инциденте сообщает российское издание "РЕН ТВ".

4 сентября в позднее время суток нетрезвая 20-летняя девушка вызвала такси. Она хотела, чтобы ее отвезли из города Долгопрудный в Москву. Водитель такси напал на девушку, когда та села на заднее сидение авто.

По всей видимости, мужчина надеялся, что пассажирка ничего не запомнит из-за опьянения или же не станет заявлять о его нападении в полицию. Таксист совершил насильственный половой акт, но не забыл о своей работе.

Читайте такжеВ Москве лифт едва не убил собаку: хозяйка поехала, а пса на поводке забыла снаружи (видео)Россиянин изнасиловал свою пассажирку, после чего помог ей одеться и сел за руль. После того как мужчина надругался над девушкой, он отвез ее в Москву и высадил по адресу, который она изначально указывала. Таксист выполнил заказ после преступления и уехал.

Пострадавшая обратилась в полицию. Она рассказала о произошедшем. Таксиста задержали на следующий день в аэропорту российской столицы. Насильником оказался 32-летний местный житель. В момент задержания он, вероятно, работал и развозил пассажиров.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России священник спаивал и насиловал детей.

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Автор: Полина Кузенко