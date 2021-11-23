Мужчина не сможет посещать церковь шесть месяцев.

Священник из Ульяновской области Георгий Сухобокий написал в социальных сетях пост в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Мужчину сначала отстранили от службы в церкви, а потом и вовсе запретили посещать Спасо-Преображенский собор Димитровграда, где он был клириком.

Об этом сообщил пострадавший священнослужитель в Facebook.

"Это вообще, простите, что? Запрещенный в служении клирик собора иерей Георгий Сухобокий не имеет права появляться в алтаре и в храме Свято-Преображенского собора. Не имеет права причащаться Святых Христовых Тайн с алтаря, от которого отлучен", - говорится в решении приходского совета.

Стоит отметить, что Сухобокий написал в соцсетях, что готов пожать руку Навальному после присуждения ему премии Сахарова. Мужчину сначала освободили от поста пресс-секретаря при Мелекесской епархии. После чего он давал некоторые по этой ситуации различным СМИ. В результате был издан указ, в котором говорилось, что общением с "антицерковной" прессой Сухобокий якобы опорочил честь и достоинство Мелекесского епископа.

Читайте такжеВозвращался с отдыха: россиянин повесился в туалете самолетаКроме того, священник в своей проповеди 7 ноября якобы внес смуту среди прихожан и оклеветал епископа. В епархии заявили, что Сухобокий "находится в тяжелейшем неадекватном духовном состоянии, препятствующем ему в полноте исполнять свои пастырские обязанности", в связи с чем ему запретили в служении на полгода и направили "для духовной реабилитации" в Свято-Богородице-Жадовский мужской монастырь Ульяновской области "на послушание". Также на него написали заявление в полицию об оскорблении чувств верующих.

Арест и приговор по делу Алексея Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления "новичком" летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

Читайте такжеВ России обиженный сотрудник устроил "черную пятницу" за отказ повысить зарплату18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

20 октября в Европейском парламенте решили, что премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в этом году присудят Навальному.

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Автор: Анастасия Горбачева