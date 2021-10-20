В Европарламенте призывают президента РФ освободить Навального и других политических заключенных.

В Европейском парламенте решили, что премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в этом году присудят критику Кремля Алексею Навальному, который отбывает срок в тюрьме.

Об этом говорится в сообщении крупнейшей политической группы В Европарламенте "Европейская народная партия" в микроблоге Twitter.

"Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный является лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в 2021 году. Господин Путин, освободите Алексея Навального. Европа призывает к его - и всех других политических заключенных - свободе", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Европарламент с 1988 года присуждает премию имени Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основополагающие свободы.

Читайте такжеBloomberg: В России больше политических заключенных, чем в СССР во время Холодной войныВ 2018 году эту премию получил незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, а в 2020 - представители белорусской демократической оппозиции.

Арест и приговор по делу Алексея Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления "новичком" летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Автор: Виталий Саенко