Батюшке грозит до восьми лет тюрьмы.

В России настоятель Никольского храма, 46-летний Сергей Лысенко на протяжении 10 лет домогался к троим приемным дочерям и продолжает служить в церкви.

Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.

"Никто не предполагал, что за смирением и добродетелью настоятеля скрывается педофил. В 2010 году они с женой удочерили 13-летнюю девочку – стал приставать. Когда она пожаловалась мачехе – отстал. Шесть лет назад пастырь удочерил еще одну девочку-подростка – и все по новой. Ребенок терпел два года, прежде чем правда открылась, и тот эпизод закончился", – говорится в сообщении.

Совсем недавно пострадала еще одна падчерица, которую семья Лысенко приняла пару лет назад: "Попадья вновь уличила Лысенко в домогательствах и, наконец, пошла в полицию".

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Ранее сообщалось, как в России житель Саратовской области изнасиловал полуторагодовалую девочку.

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Автор: Катерина Шварц