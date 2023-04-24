Число заболевших сифилисом россиян выросло на 71%.

В России серьезно выросла заболеваемость инфекционными болезнями. Среди лидеров по количеству диагнозов – корь и сифилис.

Как сообщает группа "Информационное сопротивление", в январе 2023 года в России наблюдался рост заболевания по 4 из 5 болезней, которые власти относят к социально значимым. Так, по данным Росстата, установлены следующие показатели:

На 71% выросло число заболевших сифилисом.

На 20% увеличилось число пациентов с ВИЧ.

На 19% чаще диагностировали гонококковые инфекции.

На 10% выросла заболеваемость туберкулезом.

Также увеличилась заболеваемость корью. Ее у россиян в течение января диагностировали в 40 раз чаще, чем в январе прошлого года. Также на 45% среди россиян выросла заболеваемость острым гепатитом.

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