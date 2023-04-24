Российский депутат уверен, что в XXI веке россиянам не нужен английский, зато пригодится арабский, китайский и хинди.

В России нужно убрать из школьной программы обязательное изучение английского языка, потому что стране нужны технари, а не полиглоты. Об этом заявил депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев в интервью "РИА Новости".

По его словам, Россия должна убрать "прозападный вектор" из системы образования. Ключевым моментом здесь он считает необходимость вывести английский язык из перечня обязательных предметов школьной программы.

"Мы с самого детства обращаем взор детей на Запад. Где в образовательной программе США или Великобритании обязательный русский язык? Зачем? Когда есть такой большой мир, как Китай, Саудовская Аравия, Латинская Америка, Индия", – заявил депутат.

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Хамзаев посетовал, что в российской школьной программе "с трудом" нашлось место для начальной военной подготовки, а астрономия и черчение и вовсе забыты. По его мнению, первоочередной задачей школы должна быть забота о здоровье и психологическом состоянии ребенка, поэтому нужно больше уроков физкультуры, психологии и активности по дополнительной социализации ребёнка.

"Стране нужны сильные специалисты в разных областях, и в первую очередь технических, а не одни полиглоты, знающие только английский язык", – считает депутат-единорос.

Ситуация с наукой и образованием в РФ

С недавних пор в России начали прогнозировать бум на изучение китайского языка. Эксперты прогнозируют, что через 10 лет изучать китайский будет столько же россиян, сколько изучают английский.

На днях стало известно, что Путин взял под свой контроль финансирование российской науки. Теперь эти деньги будут в первую очередь направлять на "стратегические инициативы президента Путина".

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