Враг несет немалые потери, однако спасать раненых некому.

В многопрофильную больницу в Юбилейном, во временно оккупированной Луганской области, доставлены около 300 раненых наемников "Вагнера". Однако лечить их никто не хочет.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает в новой сводке, что врачи отказываются оказывать помощь "вагнеровцам", потому что те являются носителями многих болезней. В частности, у оккупантов сифилис, туберкулез, ВИЧ.

"Противник продолжает нести значительные потери. Так, в 15 городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлены до 300 наемников так называемого ЧВК "Вагнер". Из-за того, что большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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