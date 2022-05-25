Позже замглавы Минобороны России уточнил, что заключить первый контракт о военной службе в РФ можно будет до 50 лет.

Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы в армии РФ.

Документ 20 мая внесли в палату депутаты от фракции "Единая Россия" Андрей Картаполов и Андрей Красов.

Отмечается, что теперь в законодательстве РФ предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы могут заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане – в возрасте от 18 до 30 лет.

Авторы закона предложили снять верхнюю возрастную границу для граждан трудоспособного возраста. Они отметили, что для "применения высокоточного оружия", эксплуатации вооружения и военной техники необходимы "высокопрофессиональные специалисты", при этом "опыт показывает, что они становятся таковыми до 40-45 лет".

Депутаты Госдумы считают, что реализация таких подходов будет способствовать "привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего связанных с гражданским (медицинского обеспечения, инженеров, технического обслуживания, эксплуатации, связи и т. п.) на военную службу по контракту".

Позже замглавы Минобороны России уточнил, что заключить первый контракт о военной службе в РФ можно будет до 50 лет.

Как писал УНИАН, оккупанты не имеют ресурса для пополнения резерва и поэтому рассматривают вариант привлечение женщин в армию. Фашисты готовы бросать на поле боевых действий студентов с временно оккупированных территорий Донецкой области.

В ОРДЛО под "мобилизацию" попадают все, кого поймают. В ряды российских захватчиков привлекают даже лиц с проблемами зрения.

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