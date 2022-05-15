Жители временно оккупированных территорий отказываются воевать против украинской армии.

Через безумные потери оккупантов РФ не имеет живой силы для пополнения своих войск в Украине. Поэтому хотят привлечь даже женщин.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Так, на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей в рамках мобилизации рашисты проинформировали руководство местных предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет.

Оккупантов интересуют следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.

Денисова отметила, что скрытая мобилизация проходит также в Крыму, где много людей во время призыва отказываются воевать против украинской армии и сдаются в плен ВСУ. Всех мужчин в возрасте до 60 лет, которые прописаны в городе Саки и Сакском районе, в период с 16 по 20 мая 2022 года вызывают в военкомат для проведения сверки.

По данным британской разведки, Россия потеряла треть сухопутных боевых сил, которые собрала в феврале для нападения на Украину. Из-за чего они вряд ли смогут значительно активизировать наступление на Донбассе в течение следующих 30 дней.

Общие потери врага, по последним данным нашего Генштаба таковы: украинская армия ликвидировала 27-м тысяч 400-а захватчиков. Еще около тысячи рашистов взяты в плен.

Вас также могут заинтересовать новости: