"Мобилизированный" из ОРДЛО рассказал, что забирают и людей с ДЦП, и одноруких.

"Мобилизированный" житель ОРДЛО с проблемами со зрением попал в плен и рассказал, как людей с инвалидностью берут в ряды оккупантов.

Видео с рассказом оккупанта опубликовала СБУ.

Например, он из-за несчастного случая в детстве потерял зрение на один глаз, но это не помогло ему избежать принудительной мобилизации.

"Пошел на работу, приехала комендатура, попросила предъявить документы. Сказали сесть в машину и отвезли в военкомат. В военкомате выписали повестку на 26 февраля. … Не успел зайти в военкомат, кричат - в автобус. Посадили меня в автобус, одели. Из обмундирования - только каски, никаких бронежилетов", - рассказал оккупант.

Россияне берут в свои ряды всех, кого удалось поймать, независимо от их состояния здоровья.

"Также видел в Новоазовске и людей с ДЦП, и одноруких - всех собирают", - говорит пленный.

Как писал УНИАН, из-за огромных потерь оккупантов у РФ нет живой силы для пополнения своих войск в Украине. Поэтому хотят привлечь даже женщин.

Также оккупанты планируют привлекать к боевым действиям студентов с временно оккупированных территорий Донецкой области.

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