"Тиктокерши" хотели стать знаменитостями.

В российском поселке Березовка две ученицы седьмого класса наглотались таблеток, чтобы прославиться в социальной сети TikTok.

Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.

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«В этот же день 13-летние девочки выпили сразу три разных препарата. Их вовремя нашли и доставили в больницу с острым медикаментозным отравлением», – говорится в сообщении.

Когда «тиктокерши» пришли в себя, они признались полицейским, что таким образом хотели стать знаменитостями. Известно, что в семье и в школе у подростков проблем не было.

На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

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Автор: УНИАН