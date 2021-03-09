В российском поселке Березовка две ученицы седьмого класса наглотались таблеток, чтобы прославиться в социальной сети TikTok.
Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.
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«В этот же день 13-летние девочки выпили сразу три разных препарата. Их вовремя нашли и доставили в больницу с острым медикаментозным отравлением», – говорится в сообщении.
Когда «тиктокерши» пришли в себя, они признались полицейским, что таким образом хотели стать знаменитостями. Известно, что в семье и в школе у подростков проблем не было.
На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».
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