В ролике люди просили президента сохранить стадион. Их задержали за несогласованный митинг.

В Перми троих членов инициативной группы против застройки местного стадиона "Молот" задержали из-за записи видеообращения к президенту России Владимиру Путину: они снимали ролик для его "прямой линии".

Об этом сообщает пермское издание 59.ru.

Территорию собираются застроить жилыми домами, в ближайшие пять лет там должны появиться 1 200 новых квартир, многоуровневая парковка, бассейн с чашей длиной 50 метров, бульвар, две улицы и сквер.

Местные жители решили записать видеообращение Путину для его традиционной "прямой линии" с просьбой сохранить стадион.

Представительница инициативной группы Елена Германова распечатала плакат с надписью "Сохраним стадион "Молот". По ее словам, у стадиона также оказались около 20 местных жителей, они захотели присоединиться к записи ролика. Однако после съемок на троих участников составили протоколы в полиции.

"Власти не видят нарушений, стадион давно в запущенном состоянии. На нем вообще открыли платную автостоянку. Запись видеообращения президенту не является нарушением закона. Все мы были в медицинских масках. Мы не критиковали власть, не выкрикивали лозунги. Мы проявили свою гражданскую позицию. Когда мы стали расходиться, выезд моей машине перегородили сотрудники ДПС. Они стали проверять меня по штрафам и страховке. Но ничего не нашли. Сотрудники ДПС забрали мои документы и закрылись в машине", - рассказала Германова.

В результате ей, а также еще двоим жителям - Наталье Медведевой и Александру Зинину - сказали проехать в отделение. В случае сопротивления сотрудники полиции обещали применить физическую силу.

Читайте такжеВ супермаркете Петербурга нашли младенца: ребенка бросили из-за грязного полаВ отделении на задержанных составили протоколы по признакам правонарушения - организация и участие в несанкционированном митинге. Суды назначены на 24 июня.

Германовой выдали протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Как отмечается в протоколе, женщина игнорировала предупреждения полицейских о прекращении несогласованной акции.

Задержанным грозят штрафы в размере от 20 до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест до 10 суток.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова