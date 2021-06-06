Скульптор Владимир Бродарский объяснил ошибку тем, что создатели монумента "перенервничали".

В России на памятнике императору Александру III в Большом Гатчинском дворце, в открытии которого накануне участвовал президент России Владимир Путин, обнаружили ошибку.

Скульптор Владимир Бродарский объяснил ошибку тем, что создатели монумента «перенервничали». Об этом он написал в Instagram.

Читайте такжеШесть лет затягивали: в Николаевской области снесли последнего Ленина (видео)

В день открытия памятник вместо восьмиконечной звезды ордена Апостола Андрея Первозванного украшала шестиконечная звезда.

Путин лично присутствовал на церемонии открытия, однако ни он, ни его окружение не заметили ошибку.

Ошибку заметили пользователи соцсетей.

На данный момент ошибку уже исправили.

Справка УНИАН. Александр III - российский император с 1 марта 1881 года. Второй сын Александра II и Марии Александровны. Отец Николая II, Георгия Александровича и Михаила Александровича.

Современники и более поздние историки считают его персональной исторической заслугой то, что Россия при нем не вела ни одной войны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко