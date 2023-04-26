В пояснительной записке к законопроекту депутаты объяснили, что сейчас нет ограничений для сбора ягод и грибов "для собственных нужд".

Российская Госдума предлагает ввести налог на доход для сборщиков грибов, ягод и трав.

Как следует из законопроекта, дополнительным налогом предлагается облагать сборщиков грибов и растений в том случае, если их годовой доход от этой деятельности составит больше 2,4 млн рублей.

По действующему законодательству любой гражданин России имеет право собирать в лесу неопределенное количество грибов, ягод и трав, а затем продавать в пункт приема или на рынке без уплаты налога.

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В пояснительной записке к законопроекту депутаты объяснили, что сейчас нет ограничений для сбора ягод и грибов "для собственных нужд". Однако существует теоретическая возможность, что россиянин начнет собирать, к примеру, таежную клюкву высокотехнологичным комбайном в масштабах 1 тысячу тонн за сезон.

Запреты на сбор в России - детали

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за незаконный сбор, оборот и уничтожение растений и грибов из Красной книги. Максимальный срок за такое преступление — 9 лет лишения свободы.

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