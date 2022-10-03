Среди "проектов", которым выделили деньги", проект Прилепина о "помощи" жителям Изюма.

Российская православная церковь и "писатель" Захар Прилепин получили самый большой грант из тех, что выделили в Российской Федерации на "помощь Донбасса". Речь идет о сумме почти в 115 миллионов рублей.

Об этом глава фонда президентских грантов Илья Чукалин в комментарии "Ведомостям".

Отмечается, что всего выделили два миллиарда рублей грантов, которые должны получить 493 некоммерческих организаций.

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Самые крупные суммы получили структуры, подчиняющиеся РПЦ, а также проекты сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина.

Гранты распределили следующим образом:

инициатива "комплексной медико-социальной помощи жителям Донбасса и Украины", которую предложила центральная клиническая больница святителя Алексия митрополита Московского - 49,8 миллиона рублей;

проект "Церковная помощь беженцам" отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ - 27,4 миллиона рублей;

"Гумконвой Захар Прилепин" по отправке гуманитарной помощи жителям "ЛДНР" - 22,8 миллиона рублей;

"Оплот Донбасса", который якобы должен был помогать жителям Изюма - 14,9 миллиона рублей.

Освобождение Изюма - что известно

В начале сентября ВСУ освободили почти все оккупированные территории региона. 10 сентября украинские военные освободили от оккупантов Изюм.

Во время оккупации в городе действовала тотальная система запугивания и террора местного населения. Всего обнаружили семь кладбищ, где похоронены погибшие от рук россиян гражданские и военные.

23 сентября была завершена эксгумация тел на месте массового захоронения в Изюме – поднято 447 тел. В частности, 425 гражданских лиц, среди которых пять детей, и 22 военнослужащих ВСУ.

27 сентября стало известно, что группа французских криминалистов будет собирать в городе доказательства совершения военных преступлений российскими военными.

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