В МВД отметили, что на телах есть следы пыток.

С места массового захоронения в Изюме Харьковской области изъяты тела 263 погибших, в том числе двоих детей.

Об этом говорится в сообщении МВД.

В сообщении отмечается, что полиция продолжает изымать тела погибших, на которых есть следы пыток. В частности, это связанные руки, пулевые отверстия, переломы, минно-взрывные травмы.

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"Всего, по состоянию на 20 сентября с места массового захоронения изъято 263 тела погибших, в том числе тела 2 детей", - говорится в сообщении.

По данным МВД, на территории леса насчитывается 450 захоронений убитых и замученных граждан и одна братская могила военных.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено 445 захоронений людей.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

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