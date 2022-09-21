В Изюме продолжается эксгумация тел \ фото МВД

С места массового захоронения в Изюме Харьковской области изъяты тела 263 погибших, в том числе двоих детей.

Об этом говорится в сообщении МВД.

В сообщении отмечается, что полиция продолжает изымать тела погибших, на которых есть следы пыток. В частности, это связанные руки, пулевые отверстия, переломы, минно-взрывные травмы.

Видео дня

"Всего, по состоянию на 20 сентября с места массового захоронения изъято 263 тела погибших, в том числе тела 2 детей", - говорится в сообщении.

По данным МВД, на территории леса насчитывается 450 захоронений убитых и замученных граждан и одна братская могила военных.

фото МВД

Как сообщал УНИАН, 16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено 445 захоронений людей.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

Вас также могут заинтересовать новости: