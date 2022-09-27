В ближайшее время начнется эксгумация тел с новых обнаруженных мест массовых захоронений в Изюме Харьковской области.

Группа французских криминалистов будет собирать в Изюме Харьковской области доказательства совершения военных преступлений российскими военными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По ее словам, новая миссия полицейских криминалистов прибыла из Франции для работы в Изюме, и она станет продолжением первой миссии, которая работала в Буче Киевской области в апреле.

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Колонна рассказала о встрече с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным по случаю прибытия новой миссии французских криминалистов.

"Это очень важное направление нашей работы с тем, чтобы привлечь к ответственности Россию за совершенные преступления", - подчеркнула министр.

По ее убеждению, не может быть мира без справедливого суда и наказания. Новая миссия экспертов и следователей представляет Институт криминалистики и Национальную жандармерию Франции. Она будет работать над идентификацией жертв и сбором доказательств для подтверждения совершения военных преступлений военнослужащими Вооруженных сил РФ в Изюме.

Колонна сообщила, что французские криминалисты уже завтра начнут работу в Изюме. "Они будут помогать украинским правоохранителям документировать преступления, идентифицировать жертв", - сказала она.

Ранее Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК, которая будет использоваться в Харьковской области. Французские криминалисты должны работать в течение 15 дней, но срок работы может быть продлен.

Массовые захоронения в Изюме

в начале сентября Вооруженные силы Украины предприняли успешное контрнаступление в Харьковской области, освободив почти все оккупированные территории региона.

10 сентября ВСУ освободили от оккупантов Изюм.

Во время оккупации в городе действовала тотальная система запугивания и террора местного населения. Там было обнаружено 7 кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

23 сентября была завершена эксгумация тел на месте массового захоронения в Изюме – поднято 447 тел. В частности, 425 гражданских лиц, среди которых 5 детей, и 22 военнослужащих ВСУ.

В тот же день президент Владимир Зеленский в интервью CBS рассказал, что в деоккупированном Изюме нашли еще два массовых захоронения.

26 сентября первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что в ближайшие дни начнется эксгумация тел с новых обнаруженных мест массовых захоронений в Изюме. По его словам, украинским правоохранительным органам будут помогать международные партнеры.

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