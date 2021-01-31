Пьяный житель российского Когалыма расстрелял из ружья отделение полиции и банк.
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Инцидент произошел в субботу, 30 января. Работающий слесарем 59-летний Александр Барский накануне поссорился с женой после ее рассказа о том, что ее обманули телефонные мошенники на 98 тысяч рублей. Россиянин выпил бутылку коньяка, а позже пришел к выводу, что его супруга ни в чем не виновата. Причиной случавшегося он счел бездействие полиции и банк, который осуществил перевод.
Мужчина взял охотничье ружье и поехал на машине к отделению полиции. Сначала он сделал несколько выстрелов по зданию, после чего поехал в банк, который также обстрелял. Прибывшие на место происшествия полицейские потребовали от мужчины сдаться, однако он направил на них оружие. После предупредительного выстрела сотрудник полиции ранил нарушителя в плечо. Мужчину задержали и направили в больницу.
В результате происшествия больше никто не пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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