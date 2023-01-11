Пока что речь идёт о повышении только верхней границы призывного возраста.

В Россиийской Ферерации призывной возраст могут повысить уже в этом году.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в планах призывать людей до 30 лет уже в ближайший весенний призыв. По его словам, пока что речь идёт о повышении только верхней границы призывного возраста.

"Условно говоря, в ведении военкомата находится сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А задание - 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину - люди от 21 года до 30 лет", - сказал он.

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Напомним, в декабре Шойгу предложил (а Путин поддержал) повышение границ призывного возраста: предлагалось призывать не с 18 до 27, а с 21 до 30 лет. В итоге будут призывать с 18 до 30 лет.

Новая волна мобилизации в России: детали

21 сентября 2022 года глава Кремля Владимир Путин объявил о частичной мобилизации находящихся в запасе военных.

В конце декабря министр обороны Украины Алексей Резников предупредил граждан России о том, что РФ готовится начать новую волну мобилизации в январе.

По данным украинской разведки, российские власти могут объявить новую мобилизации 15 января. В России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным к военной службе.

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