Там утверждают, что организация сформировала рейтинг экологической ответственности российских компаний в различных сферах.

Генпрокуратура РФ признала "нежелательной организацией" Всемирный фонд дикой природы (WWF). 10 марта российское отделение фонда было внесено в реестр "иностранных агентов".

"Под предлогом сохранения окружающей среды WWF ведет деятельность, направленную на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях, разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США", - говорится в пресс-релизе.

Там утверждают, что организация сформировала рейтинг экологической ответственности российских компаний в различных сферах, а также отраслевые рейтинги открытости экологической информации, в частности нефтегазовые, энергогенерирующие, горнодобывающие, металлургические. При этом формирование указанных рейтингов тенденциозно "ведется в соответствии с субъективными стандартами и критериями, разработанными "WWF", которая самостоятельно определяет предприятия, достойные получения "зеленого статуса".

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Плюс к этому Генпрокуратура обвиняет фонд в создании сети некоммерческих организаций для сбора информации об экологической обстановке в регионах России, на основе которой подготавливались "независимые" оценки тенденциозного характера, направленные на сковывание экономического развития РФ.

"Организация оказывала материальную и методическую поддержку российским некоммерческим организациям, включенным в реестр иностранных агентов ("Друзья Балтики", "Экологическая вахта Сахалина" и др.), члены которых привлекались к административной ответственности за совершение правонарушений в связи с принятием участия в несогласованных массовых мероприятиях протестного характера, что свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела РФ", - сказано в заявлении.

Запрет природоохранительных организаций в РФ

Ранее Кремль запретил в стране работу еще одной всемирной организации Greenpeace. Основанием для запрета деятельности Greenpeace стало то, что фонд якобы "финансирует деятельность иноагентов, требует изменения российского законодательства в ущерб интересам общества, пытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку и подталкивает к смене власти в стране неконституционным путём".

Отделение Greenpeace в России объявило о закрытии после того, как Генпрокуратура РФ признала его деятельность "нежелательной".