Генпрокуратура РФ признала деятельность Greenpeace в стране "нежелательной".

В заявлении росскийской Генпрокуратуры говорится, что Greenpeace финансирует деятельность российских организаций-"иноагентов", а с начала полномашстабного вторжения России в Украину занимается "антироссийской пропагандой".

Также, по версии ведомства, "деятельность Greenpeace фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ".

Отделение Greenpeace в России объявило о закрытии после того, как Генпрокуратура РФ признала его деятельность "нежелательной".

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"Мы выражаем категорическое несогласие с решением Генпрокуратуры. Это решение делает незаконной продолжение любой деятельности Гринпис в России. Поэтому российское отделение Гринпис вынуждено закрыться. Мы уверены, что объявление Greenpeace International нежелательной организацией вызвано именно тем, что мы своей работой пытались не дать осуществить разрушительные для природы планы и во многих случаях делали это успешно. Ликвидация Гринпис в России - это абсурдный, безответственный и разрушительный шаг, не имеющий ничего общего с защитой интересов страны", - говорится в заявлении организации.

Деятельность Greenpeace во время войны

В прошлом году активисты Greenpeace заблокировали танкер, который доставлял российскую нефть в Норвегию, приковав себя цепью к судну в знак протеста против войны в Украине.