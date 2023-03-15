Позже пресс-служба Брянской областной думы назвала фейком информацию, что расходы за ПВО включат в ЖКХ.

В России жителей Брянской области хотят обязать платить за противовоздушную оборону. Расходы на ПВО собирались включить в счета за коммунальные услуги.

Как пишет издание The Moscow Times, соответствующее обсуждение началось после заявления главы комитета Госдумы по обороне Госдумы Андрея Картаполова.

Его инициативу рассмотрели и предложили проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО для защиты области от террористических атак.

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"В ходе утверждения плана работы постоянного комитета Брянской областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному строительству, транспорту, топливно-энергетическому комплексу и тарифноценовой политике на апрель 2023 года, была рассмотрена инициатива главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и предложено проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО для защиты области от террористических атак", - было сказано в сообщении.

Но позже пресс-служба Брянской областной думы назвала фейком информацию, что расходы за ПВО включат в ЖКХ. Официальный телеграм-канал Думы сообщил о "хакерской атаке", а страница сайта с информацией об этом пропала, но сохранилась в веб-архиве.

Другие инициативы Картаполова

Депутат Картаполов, внесший это предложение, известен тем, что ранее предлагал российским корпорациям закупать средства защиты от беспилотников за свой счет. Также он является соавтором поправок, ужесточающих наказание за военные "фейки" и "дискредитацию" армии.

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