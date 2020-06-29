В России пенсионер устроил жестокую расправу над тремя внуками: суд огласил приговор

67-летнего мужчину отправили на принудительное лечение.

В России Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение 67-летнего местного жителя, который учинил жестокую расправу над тремя внуками.

Об этом сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Свердловской области Александр Сапегин, пишет "Лента.ру".

Преступление было совершено в прошлом году. По данным следствия, 29 марта российский пенсионер гостил в доме у своей невестки вместе с тремя внуками. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он избил и нанес ножевые ранения трехлетнему мальчику, от которых тот скончался. Преступление было совершено на глазах его семилетнего брата. Пожилой мужчина приказал мальчику и его пятилетнему брату сесть в его автомобиль на заднее сиденье. Напуганные дети подчинились.

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В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что подозреваемый в скором времени был задержан сотрудниками полиции на территории города Кушвы. Он передвигался за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, оба ребенка были живы и не пострадали.

По факту было открыто уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью") и по части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение двух заведомо несовершеннолетних лиц"). Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у пенсионера временное психическое расстройство, сопровождавшееся галлюцинациями на почве длительной алкогольной зависимости. Эксперты пришли к выводу, что пожилой мужчина представляет социальную опасность для себя и окружающих.

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