В РФ есть те, кто хочет большей конфронтации с Киевом, выяснили журналисты.

Президент Российской Федерации Владимир Путин из-за Украины "застрял между двух миров" - не может ни победить, ни отступить, сохранив свою репутацию.

Глава РФ дал ясно понять, что не потерпит критики "спецоперации" в Украине, россиянам, которые называют ее вторжением, грозит до 15 лет лишения свободы, но неодобрение действий Кремля все чаще всплывает на поверхность, пишет The Washington Post.

По данным издания, "военные ястребы" утверждают, что российские власти недостаточно агрессивны, а некоторые военнослужащие и политики не хотят участвовать в кровопролитии.

Российский военный суд за закрытыми дверями постановил, что 115 гвардейцев были законно уволены за отказ участвовать в "спецоперации". Решение может быть обжаловано, сообщило российское информагентство "Интерфакс".

В пятницу в дальневосточном портовом городе Владивосток местный депутат от Компартии Леонид Васюкевич потребовал от властей РФ прекратить боевые действия на украинской территории и вывести свои войска, пишет Associated Press.

"Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, у нас в стране будет больше сирот", - сказал он.

Между тем в России есть и те, кто настаивает на большей конфронтации с Украиной и Западом и критикуют Кремль за вывод войск из Киевской и Черниговской областей в апреле.

Также они шокированы провалом российской операции на Донбассе по форсированию реки Северский Донец, во время которой были ликвидированы 485 оккупантов и уничтожено 80 единиц вражеской бронетехники.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Кремль не объявлял войну нашей стране, а назвал действия своих войск "спецоперацией", в частности, для "денацификации" наших земляков.

Ранее росСМИ писали, что в РФ среди элит есть много недовольных Владимиром Путиным из-за боевых действий в Украине, и в Кремле негласно обсуждают фигуры его преемников.

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