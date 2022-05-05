По мнению экспертов, война возвращает в Москву привычки сталинских времен.

Хотя глава Кремля и не достиг значительных успехов в своем наступлении на Украину, он таки одержал победу в угнетении гражданских свобод в РФ, превратив довольно открытую страну на автократию.

Об этом пишет в своем тексте The Economist.

Россияне не говорят открыто о продолжающемся уже третий месяц полномасштабном вторжении РФ в Украину, но приспосабливаются к новой реальности страха и беспокойств. Государственная пропаганда утверждает, что 81% россиян поддерживают так называемую спецоперацию, однако группа независимых социологов предполагает, что до 90% населения банально отказывается участвовать в политических опросах.

Лондонская школа экономики оценивает поддержку российской войны примерно в 53%, при этом многие повторяют кремлевский нарратив. Те, кто не побоялся бросить ему вызов, рискует стать объектом доносов даже со стороны друзей или семьи.

Лондонская школа экономики оценивает поддержку действий российской армии примерно в 53%, при этом многие повторяют кремлевский нарратив. Те, кто не побоялся бросить ему вызов, рискуют стать объектом доносов даже со стороны друзей или семьи.

В искаженном зеркале государственного телевидения российские обстрелы не уничтожили Мариуполь, а "освободили". Зверства в Буче совершали не российские солдаты – их инсценировал Киев. Россия не нападала на Украину – на нее напал Запад.

Впрочем, некоторые россияне пытаются противостоять психологическому давлению и пропаганде. Каждый день, увозя детей в детсад, Лена, местный журналист, пьет кофе с родителями. Они обсуждают, что на самом деле происходит в Украине, разгадывая телевизионные фантазии предыдущего дня.

Государственная пропаганда действительно эффективна, говорит Елена. "Она полностью тебя поглощает". Однако цензура и запреты – только вершина айсберга. Власти еще в первые дни вторжения приказали заблокировать множество независимых СМИ, YouTube тоже, кажется, осталось недолго. Однако большинство из тех, кто ищет эту информацию, уже выступили против войны.

Пропаганда и репрессии переплетаются. Любую правдивую информацию о войне власть трактует как "фейковые новости". За ее распространение наказывают лишением свободы сроком до 15 лет. Маникюр в сине-желтых цветах украинского флага тоже может привести к аресту.

Страх перед анонимным доносом пронизывает даже близкие круги друзей, говорит 30-летний предприниматель Дмитрий. Дома он говорит тихо, чтобы сосед в квартире наверху не слышал о его планах уехать из России. По некоторым оценкам, с начала войны страну покинуло не менее 200 000 россиян.

Ранее аналитики The Economist оценили, насколько "прогнила" российская армия. Унижение в Украине разрушает последнюю претензию РФ на статус сверхдержавы, говорится в статье.

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