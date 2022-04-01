Теперь на преподавателя завели уголовное дело по статье о фейках.

В российском городе Пенза школьники написали донос на свою учительницу, которая решила рассказать правду о войне в Украине и действиях Российской Федерации. На преподавателя завели дело по статье о фейках про Вооруженные силы РФ.

Как передает издание "Медуза" со ссылкой на несколько первоисточников, учительницу зовут Ирина Ген. Она преподавала в училище олимпийского резерва и честно высказалась о войне в Украине перед двумя своими воспитанницами. Последние записали разговор и донесли на Ирину Ген.

В беседе учительница сказала, что РФ заслуженно отстранили от мировых спортивных соревнований. По ее словам, "пока Россия не начнет себя вести цивилизованным образом, это будет продолжаться вечно".

Далее Ирина Ген отметила, что простые ученики не причастны к войне. Однако РФ превратилась в государство-изгоя, как Северная Корея.

"Нас никуда теперь не принимают, потому что вот… Мировое сообщество удивлено, как в цивилизованном мире вот так себя можно вести", - добавила Ирина Ген.

После доноса на учительницу завели дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ о фейках про Вооруженные силы РФ. Эта статья появилась после полномасштабного вторжения России в Украину. Она предусматривает штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, за последний месяц это далеко не первый случай, когда жителей РФ притесняли за попытки высказаться о войне. Например, ранее в России задержали активиста с плакатом, на котором были нарисованы восемь звездочек.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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